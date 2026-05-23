Модрич дал комментарий касательно своего будущего в «Милане»

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался касательно возможного продления контракта с клубом. Нынешнее соглашение футболиста с «россонери» действует до ближайшего лета.

«Что будет дальше? Могу сказать, что я очень счастлив в Милане, но сейчас самое важное — это матч с «Кальяри» в воскресенье и выход в Лигу чемпионов. Что касается остального, посмотрим. У меня хорошие отношения с клубом, руководством и тренером.

Я выбрал «Милан» для того, чтобы помочь команде и попытаться победить. В этом году этого не произошло, но ясно, что я хотел бы выиграть трофей с «Миланом». Повторяю: сейчас я думаю только о воскресном матче», — сказал Модрич в интервью Sport Mediaset.

