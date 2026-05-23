Политано: для возрождения итальянского футбола нам нужно начинать всё с нуля

Полузащитник «Наполи» и сборной Италии Маттео Политано высказался о невыходе своей национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«Мне трудно говорить о сборной. Это ужасно: для нас, тех, кому за 30, это был последний шанс, поэтому мы очень расстроены. Я очень близок к тренеру Гаттузо, я его очень люблю, и мне очень жаль его и всех остальных. Я считаю, что для возрождения итальянского футбола нам нужно начинать всё с нуля, с ранних ступеней подготовки: в молодёжных академиях ведущих клубов мало итальянцев. Мы жалуемся, что в Италии нет итальянских игроков, но, если мы не станем их развивать, будет сложно», — приводит слова Политано Calciomercato.