Зырянов обратился к фанатам «Зенита» и высказался о перспективах клуба на грядущий сезон

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о перспективах сине-бело-голубых в грядущем сезоне-2026/2027, а также обратился к болельщикам команды после непростой кампании, завершившейся золотыми медалями чемпионата России.

— Конечно, болельщикам «Зенита» я скажу: верьте в нашу команду. Мы постараемся побеждать и играем ради вас. Это не банальные слова. И мы видели, как вы нас встретили на Малой Конюшенной и в аэропорту, как вы переживали за нас весь сезон. Болейте, поддерживайте свой любимый «Зенит».

— Какие планы на следующий сезон?

— Занять первое место не так сложно, как на этом первом месте удержаться. Поэтому мы будем стараться удержаться на этом первом месте, — сказал Зырянов в эфире «Матч Премьер».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Таким образом, «Зенит» стал 11-кратным чемпионом страны.