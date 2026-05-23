В «Зените» высказались о мотивации игроков побеждать, упомянув о высоких зарплатах

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов поделился мыслями о мотивации игроков, которые часто выигрывают титулы.

— Есть такое мнение, что очень сложно найти мотивацию, когда ты сезон за сезоном выигрываешь чемпионство. Правда ли, что сложно мотивировать футболистов?

— Здесь многое зависит, скорее всего, от самих футболистов. Потому что у людей, которые играют за хорошие деньги, за хорошую зарплату, не должна быть какая‑то дополнительная мотивация, их не надо мотивировать. Они должны выходить и выполнять свою работу. Если футболисты высокого уровня, они выполняют свою работу и побеждают в каждом матче, становятся чемпионами. Если футболисты не очень высокого уровня, тогда приходится искать какую‑то другую мотивацию. Но в нашей команде футболисты высокого уровня, потому что они знают, как делать. И прошлый год, который мы не выиграли, я считаю, это исключение из правил, — сказал Зырянов в эфире «Матч Премьер».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Таким образом, «Зенит» стал 11-кратным чемпионом страны.