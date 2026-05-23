«Монако» с Головиным примет участие в Лиге конференций — 2026/2027

«Монако» гарантировал себе участие в Лиге конференций УЕФА сезона-2026/2027. Это стало возможным после победы «Ланса» над «Ниццой» (3:1) в финале Кубка Франции — 2026, а так как кроваво-золотые ранее гарантировали себе участие в Лиге чемпионов благодаря второму месту в Лиге 1, седьмая строчка тоже даёт путёвку в еврокубки.

Кубок Франции . Финал
22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
3 : 1
Ницца
1:0 Товен – 25'     2:0 Эдуар – 42'     2:1 Кулибали – 45+3'     3:1 Сима – 78'    

Таким образом, «Монако» сыграет в общем этапе грядущего третьего по значимости еврокубка, а «Ренн», занявший шестую строчку в Лиге 1, сыграет в Лиге Европы. Изначально красно-чёрные получили путёвку в Лигу конференций.

В составе «Монако» выступает 29-летний российской полузащитник Александр Головин. В завершившемся сезоне он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

