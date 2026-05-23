«Не будем скучать по этим дням». Супруга Соболева — о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

«Не будем скучать по этим дням». Супруга Соболева — о чемпионстве «Зенита» в РПЛ
Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, опубликовала в соцсетях пост, посвящённый чемпионству петербургского клуба в завершившемся сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Мы не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇», — написала Соболева, выложив серию фотографий с мужем.

Фото: Из соцсетей Елены Соболевой

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В завершившемся розыгрыше РПЛ нападающий отметился 10 голами и двумя результативными передачами в 28 играх, включая «золотой» гол с пенальти в ворота «Ростова». Форвард стал лучшим бомбардиром команды. Во всех турнирах нападающий сыграл 38 матчей, забил 13 мячей и сделал три ассиста.

