Мор отреагировал на возвращение Шварца в «Динамо», упомянув Гусева

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо», а также высказался о влиянии на москвичей Ролана Гусева, который недавно оставил свою должность.

«Работа Шварца мне нравилась — динамовцы играли хорошо в атакующий футбол. Команда вышла в финал Кубка, заняла третье место. Его же никто не увольнял — он уехал по каким‑то своим причинам. Неплохое назначение. Но есть ощущение, что Ролан Гусев мог бы дать больше клубу. При нём команда прибавила. Мне кажется, что нужно было его оставлять», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В пятницу, 22 мая, бело-голубые объявили о назначении Шварца, контракт с тренером рассчитан на три года до лета 2029 года. Немецкий специалист приступит к работе с командой на летних сборах. Немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году и завоевало бронзовые медали РПЛ.

