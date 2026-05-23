Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин назвал лучшего тренера «Динамо» на фоне возвращения Шварца в клуб

Гришин назвал лучшего тренера «Динамо» на фоне возвращения Шварца в клуб
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выступления московского «Динамо» при разных тренерах: Сандро Шварце и Марцеле Личке.

«При Шварце «Динамо» показывало самый сбалансированный футбол. Но самый хороший был при Личке. У них был перекос в атаку, но люди любят голы. При нём у команды была надежда, что они станут чемпионами», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу московский клуб объявил о возвращении Шварца на пост главного тренера. Шварц возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под его руководством «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ и дошло до финала Кубка России. Личка же был главным тренером команды с июля 2023 года по май 2025 года.

Материалы по теме
Шварц возвращается в «Динамо». А что с ним происходило эти четыре года?
Шварц возвращается в «Динамо». А что с ним происходило эти четыре года?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android