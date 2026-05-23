Гришин назвал лучшего тренера «Динамо» на фоне возвращения Шварца в клуб

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выступления московского «Динамо» при разных тренерах: Сандро Шварце и Марцеле Личке.

«При Шварце «Динамо» показывало самый сбалансированный футбол. Но самый хороший был при Личке. У них был перекос в атаку, но люди любят голы. При нём у команды была надежда, что они станут чемпионами», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу московский клуб объявил о возвращении Шварца на пост главного тренера. Шварц возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под его руководством «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ и дошло до финала Кубка России. Личка же был главным тренером команды с июля 2023 года по май 2025 года.