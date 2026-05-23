«Футболист мирового класса». Тухель — о вызове Стоунза, который сыграл 4 матча в 2026 году

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, считает ли он защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза футболистом, готовым играть большую роль в команде.

«Да, иначе я бы его не вызвал. Он воодушевлен вызовом, а я рад иметь его в составе. Я очень сильно верю в Джона.

Я думаю, что он игрок мирового класса, прекрасный человек, с опытом побед. Он знает, как адаптироваться к культуре побед. Он умеет тактически подстраиваться под ситуацию на поле. Он все ещё футболист высочайшего уровня, это видно по его игре, по тому, как он двигается.

Хорошие новости в том, что он доступен. Плохие новости в том, что он играл не так много, как мы бы хотели. Но я думаю, что мы сможем воспользоваться преимуществом позднего старта на чемпионате мира. У нас все ещё есть четыре недели до первой игры. Мы вернёмся к нашим принципам. У нас есть шанс дать ему практику в двух товарищеских матчах, и тогда, я надеюсь и верю, он проведёт сильный турнир за нас», – приводит слова Тухеля BBC.

Стоунз, который покидает клуб в конце сезона, последний раз выходил на поле в стартовом составе в матче английской Премьер-лиги ещё 26 октября.

После нового года игрок лишь трижды попадал в стартовый состав «Манчестер Сити», причём все три раза это произошло в кубковых соревнованиях. В рамках АПЛ в 2026 году Стоунз провёл одну игру — против «Кристал Пэлас».