«Реал» хочет приобрести Энцо Фернандеса. Накануне с игроком провёл переговоры «Ман Сити»

«Реал» намерен купить полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, информирует The Independent.

По информации источника, мадридцыхотели бы купить у «Манчестер Сити» Родри, но эту сделку заключить будет сложнее, поэтому вариант с Фернандесом выглядит наиболее предпочтительным. «Сити», в свою очередь, накануне провёл предварительные переговоры с Энцо — во-первых, «горожане» хотят подстраховаться на случай ухода Родри, а во-вторых клуб считает, что игрок идеально впишется в команду при Энцо Мареске, который заменит Гвардиолу на посту главного тренера.

Между Мареской и Фернандесом сложились доверительные отношения за период работы итальянского тренера в «Челси» (2024-2026 годы).

В текущемм сезоне аргентинец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 90 млн.

