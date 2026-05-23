Лукаш Подольски завершил карьеру и стал совладельцем футбольного клуба

Лукаш Подольски объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщил польский «Гурник Забже» в своих социальных сетях.

Кроме того, клуб подтвердил, что 40-летний форвард стал одним из его владельцев. Последним матчем Подольски в качестве игрока станет встреча заключительного тура чемпионата Польши против «Радомяк».

За карьеру нападающий провёл 130 матчей за сборную Германии и забил 49 мячей. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира, а также завоевал серебро и бронзу чемпионатов Европы.

На клубном уровне Подольски выступал за «Баварию», «Арсенал», «Кёльн», «Галатасарай», «Виссел Кобе», «Интер» и «Антальяспор».

За годы карьеры он выиграл чемпионат Германии, а также национальные кубки Германии, Англии, Турции, Японии и Польши.

