Расписание матчей заключительного тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 38-го заключительного тура чемпионата Испании по футболу 2025/2026

Сегодня, 23 мая, пройдёт 38-й, заключительный тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием встреч.

Расписание матчей 38-го, заключительного тура чемпионата Испании (время московское):

23 мая, суббота:

22:00. «Жирона» — «Эльче»;
22:00. «Сельта» — «Севилья»;
22:00. «Мальорка» — «Овьедо»;
22:00. «Валенсия» — «Барселона»;
22:00. «Алавес» — «Райо Вальекано»;
22:00. «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао;
22:00. «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»;
22:00. «Хетафе» — «Осасуна»;
22:00. «Бетис» — «Леванте».

24 мая, воскресенье:

22:00. «Вильярреал» — «Атлеткио» Мадрид.

За тур до конца чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 37 матчах. Мадридский «Реал» занимает второе место с 83 очками. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (69).

Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
