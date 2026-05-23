«Акрон» — «Ротор»: во сколько начало переходного матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 мая, состоится ответный VK Видео переходной матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет канал «VK Про Спорт (@mail.ru)» «ВКонтакте». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба (2:0). В параллельном переходном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.