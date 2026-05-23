«Реал» может купить Думфриса за € 25 млн после назначения Моуринью — Defensa Central

Тренеру Жозе Моуринью, близкому к назначению в мадридский «Реал», нравится кандидатура правого защитника «Интера» Дензела Думфриса, который рассматривается в качестве замены для Даниэля Карвахаля, покидающего клуб. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в контракте нидерландского футболиста есть пункт об отступных в размере € 25 млн. Подчёркивается, что португальский специалист будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов «сливочных».

В нынешнем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

