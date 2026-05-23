«Это безумие». Уокер — о невызове Александер-Арнольда в сборную Англии на ЧМ-2026

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер прокомментировал решение тренерского штаба сборной Англии не вызывать защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда в национальную команду на чемпионат мира 2026 года.

«Футболист «Реала» не попал в сборную Англии — это безумие.

Мы все обсуждаем то, что у Трента не очень хорошо получается. А давайте поговорим о том, что у него хорошо получается. Он, вероятно, лучший правый защитник в мире, когда дело доходит до передач, продвижения мяча, ассистов и его опыта в важных матчах», — приводит слова Уокера Madrid Xtra со ссылкой на talkSPORT.

В нынешнем сезоне защитник «Реала» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами.

