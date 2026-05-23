Вингер «Барселоны» признан лучшим молодым игроком сезона по версии The Athletic
Атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком сезона в Европе по версии издания The Athletic. В этом сезоне испанский вингер провёл 55 матчей за каталонский клуб во всех соревнованиях, забив 24 гола и отдав 18 результативных передач.

«В самых тяжёлых матчах за «Барселону» он брал игру на себя и тащил команду вперёд. Подобные цифры невероятно впечатляют, учитывая, что ему всего 18 лет», — говорится в сообщении издания.

Контракт Ламина Ямаля с «Барселоной» действует до 2031 года. Сумма отступных — € 1 млрд. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.

