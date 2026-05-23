«Рома» возобновила интерес к Алберто, «Зенит» получит процент от продажи — ESPN

Итальянская «Рома» возобновила интерес к нападающему «Коринтианса» Юри Алберто. Как сообщает бразильская редакция ESPN, римляне вновь планируют осуществить трансфер бразильца после неудачной попытки летом 2025-го. Тогда за игрока было предложено € 30 млн.

Алберто перешёл в «Коринтианс» летом 2022 года на правах аренды из «Зенита». Спустя полгода команды совершили обмен: бразильский клуб получил 50% прав на Алберто, а взамен отдал определённый процент прав на своих игроков Роберта Ренана и Ду Кейроса. Также у «Зенита» было приоритетное право выкупа 50% прав на полузащитника Педро, чем он воспользовался за € 9 млн.