Гришин — о Суперфинале КР: у «Краснодара» состав сто процентов лучше, чем у «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал «Краснодар» фаворитом Суперфинала Фонбет Кубка России. В решающем матче турнира встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 24 мая на стадионе «Лужники». В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Краснодара» состав сто процентов лучше, чем у «Спартака». Он сыгранный, есть два‑три козыря: Агкацев, Кордоба и Сперцян. Фаворит — «Краснодар». Единственный минус, что им нужно лететь в Москву. Счёт будет 2:0 в пользу «Краснодара», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».