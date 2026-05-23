«Динамо» Мх — «Урал»: онлайн-трансляция переходного матча начнётся в 16:00

Сегодня, 23 мая, состоится ответный VK Видео переходный матч, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет VK Видео. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. В другой паре играют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».

Самые титулованные футбольные клубы России: