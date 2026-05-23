Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Баварии» признан лучшим игроком сезона в Европе по версии The Athletic

Форвард «Баварии» признан лучшим игроком сезона в Европе по версии The Athletic
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим игроком сезона-2025/2026 в Европе по версии издания The Athletic. В этом сезоне английский форвард провёл 50 матчей за мюнхенский клуб во всех соревнованиях, забив 58 голов и отдав семь результативных передач.

«Вы были бы полностью правы, если бы вручили Гарри Кейну все имеющиеся награды — исключительно на основании статистики: 58 голов в 50 матчах в этом сезоне, что превосходит результаты двух его предыдущих кампаний в Мюнхене, в каждой из которых он забивал более 40 голов.

Даже для тех из нас, кто несколько привык к результативности Лионеля Месси и Криштиану Роналду на пике их карьеры, это по‑прежнему поражает», — говорится в сообщении издания.

Контракт Гарри Кейна с «Баварией» действует до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает форварда в € 65 млн.

Материалы по теме
Фото
Кейна и Компани поливали пивом, Нойер праздновал с сыном. Фото чемпионства «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android