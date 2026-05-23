Форвард «Баварии» признан лучшим игроком сезона в Европе по версии The Athletic

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим игроком сезона-2025/2026 в Европе по версии издания The Athletic. В этом сезоне английский форвард провёл 50 матчей за мюнхенский клуб во всех соревнованиях, забив 58 голов и отдав семь результативных передач.

«Вы были бы полностью правы, если бы вручили Гарри Кейну все имеющиеся награды — исключительно на основании статистики: 58 голов в 50 матчах в этом сезоне, что превосходит результаты двух его предыдущих кампаний в Мюнхене, в каждой из которых он забивал более 40 голов.

Даже для тех из нас, кто несколько привык к результативности Лионеля Месси и Криштиану Роналду на пике их карьеры, это по‑прежнему поражает», — говорится в сообщении издания.

Контракт Гарри Кейна с «Баварией» действует до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает форварда в € 65 млн.