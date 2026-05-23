Угальде вызван в сборную Коста-Рики на матчи с Колумбией и Англией

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде включён в заявку сборной Коста-Рики на товарищеские матчи с Колумбией (2 июня) и Англией (10 июня). Футболист пропустил мартовские товарищеские игры из-за дисквалификации.

Угальде выступает в составе сборной Коста-Рики с 2020 года. За этот период нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 11 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение Угальде с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме Роман Павлюченко: Угальде забивной — просто забивает нечасто

Как появился «Спартак»: