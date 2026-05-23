Капитан «Тоттенхэма» пропустит матч с «Эвертоном» ради финала в Аргентине — The Touchline
Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро не примет участия в матче последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» по необычной причине. Как сообщает The Touchline в соцсети, аргентинец отправится в Аргентину, чтобы посмотреть финал аргентинской лиги между клубами «Ривер Плейт» и «Бельграно».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
«Ривер Плейт» и «Бельграно» встретятся в финале Апертуры, и Ромеро не намерен пропускать это событие, несмотря на то что «Тоттенхэм» нуждается в его помощи.

Аргентина — Примера . Апертура. Финал
24 мая 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Не начался
Бельграно
Кордова
Это решение капитана команды вызвало у многих удивление, так как его клуб находится в критической ситуации перед решающим матчем сезона. В случае поражения от «Эвертона» и победы «Вест Хэм Юнайтед» в матче с «Лидс Юнайтед» команда Ромеро вылетит из АПЛ.

В текущем сезоне Ромеро провёл 32 матча за «Тоттенхэм», в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

