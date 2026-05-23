Рашид Рахимов: «Спартак» должен быть претендентом на чемпионство в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о перспективах московского «Спартака» в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» должен быть конкурентом за титул в следующем сезоне — возможности у клуба не хуже, чем у «Краснодара». Здесь нужно, чтобы внутри клуба был баланс между спортивной составляющей и всем остальным. Все в «Спартаке» должны поднимать команду вверх. Если этот баланс есть, не будет качелей, которые присущи «Спартаку» в случае неудач. Многое зависит и от качественных приобретений.

Определённо, какие-то черты в игру команды Карседо внёс. Важно начало — если оно удачное, то эмоциональный фон совсем другой, в таких случаях появляется уверенность. Это у «Спартака» есть. И очень многое решает, конечно, индивидуальное мастерство футболистов. Если Барко в хорошей форме, если ему дать пространство — он может определить многие моменты. «Спартак» в следующем сезоне должен вклиниться в эту двойку и стать минимум третьим претендентом на чемпионство», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

