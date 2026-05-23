Mundo Deportivo раскрыл будущее 33-летнего Рюдигера в «Реале»

Мадридский «Реал» достиг соглашения о продлении контракта с защитником Антонио Рюдигером до завершения сезона-2026/2027. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что 33-летний игрок по-прежнему готов выступать на высоком уровне, что он продемонстрировал в плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Рюдигер играет за «Реал» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

