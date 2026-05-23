Рахимов объяснил, за счёт чего «Зенит» опередил «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе «Зенита» в чемпионской гонке МИР Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опередили занявший второе место «Краснодар» на два очка.

«Мы сравниваем две команды, которые были лидерами на протяжении всего чемпионата. «Зенит» обладает достаточным количеством игроков с высоким индивидуальным мастерством. Процент от всей команды достаточно высокий. У «Зенита» в этом плане было преимущество. У «Краснодара» тоже есть хорошие футболисты во всех линиях: Сперцян, Кордоба, заиграл Ленини, и летний новичок Аугусто. Но «Зенит» побеждал скорее за счёт индивидуальных качеств футболистов, «Краснодар» же — благодаря командной игре. Обе команды вели борьбу за золото, но осечки неизбежны. Они случались у обеих команд. Короткая скамейка «Краснодара» тоже сказалась, ведь можно было сохранить стабильный уровень за счёт высокой внутренней конкуренции.

В матче с «Динамо» «Краснодар» мог стать чемпионом, забей они свои моменты. «Зенит», конечно, выиграл свою игру с «Сочи», хоть и тоже с трудом, и оторвался. Такие моменты определяют итог чемпионата. «Краснодар» провёл хороший сезон, в последние годы они отличались стабильностью. А «Зенит» — претендент на золото каждый год», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.