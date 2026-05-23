Рахимов: в первые «золотые» сезоны при Семаке «Зенит» имел больший запас прочности

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сравнил нынешний «Зенит» с командой, побеждавшей в Мир Российской Премьер-Лиге шесть сезонов подряд (сезон-2018/2019 — сезон-2023/2024), а также оценил шансы команды в следующем сезоне.

«В сезоны первых титулов при Семаке «Зенит» имел больший запас прочности. В конце концов становилось понятно, что они станут чемпионами, за два-три тура до конца, а то и раньше. А в последние годы всё было очень плотно. Год назад чемпионом стал «Краснодар», а в этом «Зениту» тоже намного тяжелее. Команды составляют конкуренцию, хотя по возможностям «Зенит» впереди. Сегодня они рекордсмены, но мы не знаем, что будет на следующий год. Может, такую же конкуренцию навяжет «Краснодар», может, вклинятся «Спартак», «Локомотив» или ЦСКА. Эти команды на виду, с хорошими возможностями», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» выиграл золото РПЛ, одолев в заключительном туре «Ростов» (1:0). Занявший второе место «Краснодар» отстал на два очка.