Назначение Моуринью на пост тренера «Реала» будет отложено — Mundo Deportivo

Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского «Реала» будет отложено до объявления результатов президентских выборов в «Королевском клубе». Заявление испанского бизнесмена Энрике Рикельме о намерении баллотироваться на должность главы «сливочных» приостановило все спортивные планы, включая возвращение Моуринью. Выборы состоятся 7 июня. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Рикельме необходимо подать документы, чтобы стать официальным кандидатом. При этом крайний срок для этого — суббота, 23 мая. Подчёркивается, что всё указывает на победу действующего президента Флорентино Переса на выборах и следующее за этим приглашение Моуринью.

Изначально в «Реале» планировали представить португальского специалиста в воскресенье (24 мая) или понедельник (25 мая).

