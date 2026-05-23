Рашид Рахимов оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил перспективы «Балтики» в следующем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги. Выйдя в РПЛ из Лиги Pari, подопечные Андрея Талалаева заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Талалаев говорил: «Если мы хотим бороться за более высокие места, нам нужны другие приобретения». «Балтика» выстрелила, побила клубный рекорд, хотя с учётом того, что команда 25 лет не была в Премьер-Лиге, там не может быть много рекордов. Но Андрей Викторович и тренерский штаб понимают, что нужны другие приобретения, чтобы бороться с «Зенитом» и «Краснодаром».

«Балтика» со многими соперниками показывала хорошую игру, но и она не обошлась без неудачного периода. Отсутствие двух-трёх ключевых футболистов сказалось на игре. До зимы отлично выглядел Бориско, «Балтика» была хороша в прессинге. Но выпал Хиль, один из защитников, Бориско — восемь матчей без побед. Такие отрезки случаются, но можно добиться стабильности, если совершить нужные приобретения хорошего уровня», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.