Гуллит: все, кто украл идеи Гвардиолы, преуспевают. Артета украл у него буквально всё

Экс-полузащитник «Милана», «Челси» и сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о Микеле Артете, заявив, что тренер «Арсенала» украл систему у тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Гуллит считает, что это стало решающим фактором успехов Артеты в текущем сезоне. В этом сезоне тренер «канониров» смог обойти своего бывшего коллегу по «Манчестер Сити» и завоевал титул чемпиона Премьер-лиги.

«Гвардиола фантастический тренер. И самое забавное, что все, кто украл идеи Пепа, преуспевают. Микель Артета украл у него буквально всё. Он привил философию построения атаки от обороны; именно так он и выиграл всё. Но потом люди пытаются подражать этому, используя игроков, которые не умеют этого делать. Сколько защитников Пеп купил специально для такой игры? Очень много. Так что, если у вас нет таких игроков, не делайте этого.

Каждый раз, когда я вижу, как клубы говорят: «Это наша философия», — нет, это была философия Пепа. И каждый раз, когда я вижу, как команды пытаются разыгрывать мяч от своих ворот в самые важные моменты сезона, я вижу, как они теряют из-за этого очки», — приводит слова Гуллита Manchester Evening News.

