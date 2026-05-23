«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча 38-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 23 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. За тур до конца сезона у «сливочных» 83 очка. Отставание от первого места — 11 очков, отрыв от третьего — 14. «Атлетик» располагается на 12-й строчке с 45 очками.