Эдуард Мор: Шварц даст что-то «Динамо», но надеялся, что оставят Гусева

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо».

«Разговоры о возвращении Шварца ходили давно. Своей работой в «Динамо» он оставил приятное впечатление. Его же не увольняли, а он сам уходил по своим причинам. Как тренер он даст что-то «Динамо». Хотя после периода там он работал неудачно. Честно говоря, до последнего надеялся, что главным тренером оставят Гусева», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В пятницу, 22 мая, бело-голубые объявили о назначении Шварца, контракт с тренером рассчитан на три года — до лета 2029 года. Немецкий специалист приступит к работе с командой на летних сборах. Он возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году и завоевала бронзовые медали РПЛ.

