«МЮ» может купить ван де Вена в случае вылета «Тоттенхэма» из АПЛ — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой защитника Микки ван де Вена при условии вылета «Тоттенхэма» из чемпионата Англии. Если «шпоры» останутся в АПЛ, манкунианцы не будут делать предложение. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для YouTube-канала The United Stand.

По информации источника, в случае, если «Тоттенхэм» продолжит выступление в АПЛ, скорее всего, ван де Вен подпишет новый контракт. Однако при условии предложения со стороны «Ливерпуля» 25-летний игрок предпочтёт перейти в стан мерсисайдцев. На текущий момент «красные» не обращались насчёт возможного перехода защитника.

В нынешнем сезоне ван де Вен принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

