Артета: сейчас наша единственная цель — выиграть Лигу чемпионов

Артета: сейчас наша единственная цель — выиграть Лигу чемпионов
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги текущего сезона и обозначил главную цель команды на ближайшее будущее. «Канониры» завоевали титул чемпиона английской Премьер-лиги впервые за 22 года. Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Теперь мы подняли планку. Вот где мы находимся сейчас, и теперь нам нужно перейти на следующий уровень. Следующий этап состоится через шесть дней в Будапеште: нам предстоит отправиться туда и выиграть Лигу чемпионов, и мы это понимаем.

Сейчас наша единственная цель — достичь этой задачи. Энергия вокруг просто невероятна: и среди ребят, и вообще среди всех, потому что у нас много семей, много людей, которые знают друг друга, много тех, кто связан с клубом и окружает его.

Вы видите радость, но видите и амбиции. Мы уже многого добились, но теперь хотим завоевать этот титул.

И, учитывая путь, который мы прошли в Лиге чемпионов в этом сезоне, я думаю, нам следует быть полностью уверенными в том, что у нас есть все возможности, чтобы поехать и выиграть её», — приводит слова Артеты Sky Sports.

