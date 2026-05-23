Защитник «Спартака» Джику поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Александер Джику поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России. Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М — Краснодар

«Мы знаем «Краснодар». Игра с ними в Суперфинале Кубка России будет сложной. Но в финале всё по-другому, потому что это финал», — сказал Джику в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, одолев в финале Пути РПЛ московское «Динамо» (0:0, 0:0, 6:5 (пен.)). «Спартак» квалифицировался в главный матч турнира, победив в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).