Кутепов: респект и уважуха Карседо, он уже показал результат в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо, при котором команда вышла в Суперфинал Фонбет Кубка России.

«Я считаю, что тренер уже показал свой результат. Сейчас можно его оценивать. «Спартак» очень хорошо провёл весну и очень достойно. Здесь только, как говорят, респект и уважуха этому тренеру. Потому что тренер опытный, работал в разных клубах, причём в топ-клубах. И я думаю, что он показывает себя с очень хорошей стороны. Он провёл хороший весенний отрезок, на очень хорошей ноте заканчивает сезон», – приводит слова Кутепова Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. По итогам нынешнего сезона Мир РПЛ красно-белые заняли четвёртое место.

