Эдуард Мор: Гусев доказал свою состоятельность — в следующем сезоне увидим в новом клубе

Эдуард Мор: Гусев доказал свою состоятельность — в следующем сезоне увидим в новом клубе
Бывший футболист Эдуард Мор оценил работу Ролана Гусева на посту главного тренера московского «Динамо». В пятницу, 22 мая, бело-голубые объявили о назначении Сандро Шварца на пост тренера клуба.

«Гусев, безусловно, доказал свою состоятельность. Мы видим, что динамовцы при нём сильно прибавили во всех отношениях. У него был хороший коллектив. В двухматчевом противостоянии с «Краснодаром» проиграли только по пенальти. В чемпионате по набранным очкам за весну стали третьими. Конечно, он доказал свою состоятельность.

Другое дело, что не везде есть такой подбор футболистов, как у «Динамо». Однако Гусев проделал отличную работу. Вполне допускаю, что в следующем сезоне увидим Гусева в новом клубе», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В пятницу, 22 мая, бело-голубые объявили о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.

