«Бавария» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча финала Кубка Германии начнётся в 21:00

Сегодня, 23 мая, состоится матч финала Кубка Германии, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «Штутгарт». Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Свеном Яблонски (Бремен). Начало игры — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.