Аршавин: Сафонов меня ещё не превзошёл. Пока для России Акинфеев более значимый

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что на текущий момент вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не превзошёл его по масштабу фигуры в мировом футболе среди российских игроков.

– Ты за последние 20 лет — главный российский футболист в мировой истории. Сафонов тебя уже превзошёл?
– Нет ещё. Но ему сложно будет, если честно, даже если у него много титулов будет. Но шансы есть.

– Если он сейчас выиграет [Лигу чемпионов] в качестве основного вратаря, на каком месте он в иерархии?
– Пока, на мой взгляд, для России всё равно даже Акинфеев на данный момент более значимый, чем Сафонов, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.

