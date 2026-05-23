Эдуард Мор: «Спартак» не такой уставший, как «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М — Краснодар

«Фаворита в матче «Спартака» с «Краснодаром» нет. Может быть, потому что я симпатизирую «Спартаку», кажется, они в более лучшей форме. Команда не такая уставшая, как «Краснодар». Хотя в одной игре об усталости говорить не приходится. Чуть больше шансов у «Спартака», потому что играют в Москве. Конечно, команды равны. Обеим командам нужно побеждать. Игра будет точно интересной. 0:0 мы не увидим», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, одолев в финале Пути РПЛ московское «Динамо» (0:0, 0:0, 6:5 (пен.)). «Спартак» квалифицировался в главный матч турнира, победив в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).