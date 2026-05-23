Экс-футболист «Спартака» Сергей Рожков умер в 83 года, клуб выразил соболезнования

Ушёл из жизни бывший футболист московского «Спартака» Сергей Рожков. О смерти экс-игрока в субботу, 23 мая, объявила пресс-служба красно-белых. Клуб выразил соболезнования семье ветерана.

«Не стало Сергея Рожкова… На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший полузащитник «Спартака». Сергей Рожков выступал за наш клуб в 1963–1965, 1967–1969 и в 1974 годах, провёл за команду 161 матч и забил восемь голов.

Сергей Егорович — чемпион СССР 1969 года и обладатель Кубка страны 1963 и 1965 годов. В 1984 году он работал тренером команды. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в телеграм-канале «Спартака».