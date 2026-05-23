«МЮ» в шаге от подписания Эдерсона из «Аталанты» за € 50 млн — Sportitalia

«Манчестер Юнайтед» практически завершил сделку по подписанию полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Стороны достигли согласия по всем пунктам. Об этом сообщает журналист Sportitalia Микеле Криситиелло на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 26-летний футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за € 50 млн.

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: