Рашид Рахимов: главный вопрос для «Локомотива» — сохранит ли клуб своих лидеров

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о перспективах московского «Локомотива» и необходимости укрепления состава железнодорожников.

«Главный вопрос для «Локомотива» — сохранит ли клуб своих лидеров. У них не такая большая обойма. Вылетел Комличенко — на позиции нападающего остался один Воробьёв. Если вылетает Батраков, в центре поля тоже небольшой выбор. Для борьбы за титул нужна качественная внутренняя конкуренция. В противном случае нужно ставить на организацию и командную игру. «Локо» хорошо играет в среднем блоке, в переходе из обороны в атаку. Комличенко отлично цепляется за мячи, Батраков хорош в продвижении, а Карпукас и Пруцев дают большой объём. Однако во многих матчах у «Локомотива» были проблемы, хотя тренерский штаб, можно сказать, выжимает максимум из текущих возможностей. Опять же, главный вопрос — возможный уход лидеров команды. Если они покинут клуб, «Локомотиву» нужно будет заменить их и ещё докупить игроков в конкуренцию», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» могут покинуть полузащитник Артём Карпукас и нападающий Дмитрий Воробьёв. В феврале Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил вероятность ухода игрока из клуба летом в 90%.

