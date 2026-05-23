Президент Макрон поздравил «Ланс» с исторической победой в Кубке Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил клуб «Ланс» с победой в Кубке Франции. Финальная игра состоялась 22 мая на стадионе «Стад де Франс», где «Ланс» одержал победу над «Ниццей» со счётом 3:1.
Кубок Франции . Финал
22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
3 : 1
Ницца
1:0 Товен – 25' 2:0 Эдуар – 42' 2:1 Кулибали – 45+3' 3:1 Сима – 78'
«Они сделали это! «Ланс» поднял Кубок Франции и вошёл в историю. Отличная победа! Поздравляю «Ниццу» с впечатляющей серией побед», — говорится в сообщении Макрона в соцсети.
Это первый завоёванный Кубок Франции в истории «Ланса», на протяжении своей истории команда также три раза играла в финале данного турнира. Подопечные Пьера Сажа завершили сезон на втором месте в Лиге 1 и обеспечили себе квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА.
