«Я шокирован». Уокер высказался о невызове Фодена в сборную Англии на ЧМ-2026

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер поделился мнением о решении тренерского штаба сборной Англии не вызывать нападающего «Манчестер Сити» Филипа Фодена в национальную команду на чемпионат мира 2026 года.

«Для меня это шок, потому что я знаю, на что способен Фил на поле в любой момент.

Но Фил, вероятно, скажет, что не показал на поле достаточно своих возможностей в составе «Манчестер Сити» или что ему не дали шанса. Ответы на эти вопросы знают только Фил и Пеп [Гвардиола]. Вероятно, это оказало соответствующий эффект на решение, принятое Томасом [Тухелем]», — приводит слова Уокера talkSPORT.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами.

