Рашид Рахимов высказался о выборе нового главного тренера ЦСКА

Рашид Рахимов высказался о выборе нового главного тренера ЦСКА
Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о выборе нового главного тренера ЦСКА. По ходу сезона-2025/2026 швейцарца Фабио Челестини сменил российский специалист Дмитрий Игдисамиов.

«Выбор нового главного тренера — это исключительно решение ЦСКА. Как они смотрят на все моменты, как видят дальнейшее развитие. Если они считают, что игру может поставить только иностранец, надо выбирать его. Мы не знаем, что внутри ЦСКА, — из клуба выходит мало информации, и благодаря этому они могут спокойно работать. Руководители знают, в каком направлении клуб хочет двигаться. Первая команда — волшебное дерево, а за этим деревом находятся остальные ростки, например, клубная академия. Но всё крутится именно вокруг первой команды.

Мы видели только несколько игр Игдисамова, но одно дело — заменять и исполнять обязанности главного тренера, другое — когда ты сам работаешь. Все мы когда-то начинали. Надеемся, что его ждёт большое будущее», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

