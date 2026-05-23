Голкипер «Барселоны» признан лучшим игроком сезона Ла Лиги по версии The Athletic

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия стал лучшим игроком испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 по версии издания The Athletic. В этом сезоне испанский вратарь провёл 45 матчей за каталонский клуб во всех соревнованиях, пропустив 42 мяча и отыграв 18 матчей «на ноль».

«Прошлым летом «Барселона» с трудом оформила трансфер Гарсии из «Эспаньола»: мешали зарплатные ограничения клуба и непростая ситуация с основным вратарём Марком‑Андре тер Штегеном.

Тем не менее переход оказался невероятно удачным: именно Гарсия сыграл важнейшую роль в том, что «Барселона» завоевала чемпионский титул», — говорится в сообщении издания.

Контракт Жоана Гарсии с «Барселоной» рассчитан до середины 2031 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 40 млн.

