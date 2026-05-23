Николай Наумов: мне жаль Гусева — хотелось бы, чтобы он остался в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о завершении сотрудничества московского «Динамо» с главным тренером команды Роланом Гусевым. Специалист покинет указанный пост в конце мая в связи с истечением срока контракта.

«Мне жаль Гусева. Он хорошо работал. Динамовцам нужно было дать ему шанс. Видимо, у «Динамо» хорошие отношения со Шварцем. Они помнят его качественную работу и решили пригласить, пока есть возможность. Однако мне бы хотелось, чтобы остался Гусев», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В тренерском штабе «Динамо» Гусев трудился с лета 2023 года, изначально в качестве ассистента. Он дважды – весной-2025 и осенью-2025 – исполнял обязанности главного тренера команды, а в декабре 2025-го был утверждён в этой роли на весеннюю часть минувшего сезона.

