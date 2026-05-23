«Зенит» объявил о переходе Кевина Андраде из «Балтики»

«Зенит» в телеграм-канале объявил о переходе центрального защитника Кевина Андраде из «Балтики». Трудовое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031.

«Сине-бело-голубые приветствуют Кевина Андраде в Петербурге и желают достижения новых футбольных высот в составе «Зенита», — написано в сообщении «Зенита».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что сине-бело-голубые заплатят калининградскому клубу € 3,5 млн за переход колумбийского игрока.

Андраде играл за «Балтику» с января 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

