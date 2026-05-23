Бруну Фернандеш — лучший игрок АПЛ сезона-2025/2026

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Об этом информирует пресс-служба соревнования.

«Сезон для книг по истории», — написано в сообщении АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ португальский полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых он отметился восемью голами и 20 результативными передачами. Фернандеш повторил рекорд по количеству ассистов за сезон в чемпионате Англии. При этом до завершения сезона АПЛ остался один тур, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном» (24 мая).

