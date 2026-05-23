Бруну Фернандеш — первый игрок «МЮ» с наградой АПЛ после Видича в сезоне-2010/2011

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал первым игроком клуба, удостоившимся награды лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги с 2011 года, когда эту награду получил защитник Неманья Видич.

В текущем сезоне АПЛ португальский полузащитник провёл 34 матча, в которых забил восемь голов и сделал 20 результативных передач. Фернандеш повторил рекорд по количеству ассистов за сезон в чемпионате Англии. При этом до завершения сезона АПЛ остался один тур, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном» (24 мая).

Неманья Видич выступал за «Манчестер Юнайтед» с января 2006 года по январь 2016 года.